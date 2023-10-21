وطنا اليوم – انطلقت فعاليات قمة القاهرة للسلام في العاصمة المصرية، السبت، بمشاركة قادة وزعماء عرب ودوليين في اجتماع يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.