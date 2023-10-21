وطنا اليوم – انطلقت فعاليات قمة القاهرة للسلام في العاصمة المصرية، السبت، بمشاركة قادة وزعماء عرب ودوليين في اجتماع يهدف إلى دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.

كان الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قد استقبل القادة ورؤساء الدول المشاركين بالقمة التي يشارك فيها أكثر من 30 دولة بالإضافة إلى 3 منظمات دولية، فضلًا عن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

ويشارك الأردن السبت في قمة “القاهرة للسلام” التي تستضيفها مصر لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.