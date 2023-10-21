اطباء شاركوا في عمليات الاسعاف في غزة يتحدثون عن اصابات غريبة

أكد أحد الأطباء المشرفين على علاج مصابي قصف إسرائيل المتواصل على غزة، حالات غير معهودة في المستشفى مترافقة مع حروق من الدرجة الرابعة وطالب بضرورة العمل على وقف هذه الحرب على الفور. وقال الطبيب في مقطع فيديو ظهر فيه ومعه الفريق الطبي إن المضاعفات التي نشهدها جراء هذه الإصابات فيها مضاعفات كثيرة جدا. في إشارة إلى طبيعة إصابات المدنيين التي تصل جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وأشار أيضا إلى أن نسبة الوفيات التي تتسبب بها تلك الأسلحة المستخدمة لأول مرة، تُعتبر عالية جدا. موضحا: “هذه إصابات عير اعتيادية ولأول مرة نرى هذه الحروق من الدرجة الرابعة وهي إصابات مباشرة في كل أنحاء الجسد”. وفي سياق متصل أكد الطبيب، وعلى ملامحه علامات الأسف الشديد والاستغراب، أن هؤلاء المدنيين لا علاقة لهم بالموضوع السياسي أو العسكري مما يجري حاليا. وأضاف: “يجب إيقاف هذه الحرب.. إن هؤلاء عبارة عن أناس مدنيين وكانوا في بيوتهم وليس لهم أي علاقة بالموضوع لا السياسي ولا العسكري الجاري حاليا”.

وأردف قائلا: “يجب على المجتمع الدولي أن يقوم بالضغط من أجل إيقاف هذه الحرب”. ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر. وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006