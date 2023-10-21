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بدء عبور شاحنات المساعدات لمعبر رفح من الجانب المصري

منذ ساعتين
بدء عبور شاحنات المساعدات لمعبر رفح من الجانب المصري

 

وطنا اليوم – بدأ في الساعة 10 صباحا تحرك آليات فلسطينية إلى داخل معبر رفح تمهيدا لتفريغ شاحنات المساعدات المنتظر دخولها الى القطاع.

يأتي هذا في وقت اكدت فيه مصادر اعلامية بدء عبور شاحنات المساعدات لمعبر رفح من الجانب المصري.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة ، ان القافلة التي يفترض أن تدخل ستشمل أدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية.

ودعا الإعلام الحكومي الى بضرورة فتح معبر رفح بشكل دائم وإدخال جميع الاحتياجات الضرورية.

وقال الإعلام الحكومي بغزة ان القافلة التي ستدخل عبر معبر رفح لن تستطيع تغيير الكارثة الإنسانية في القطاع.


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