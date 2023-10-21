وطنا اليوم – تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول الهدف من تنشيط حزب الله عملياته ضد المواقع الإسرائيلية الحدودية مع لبنان.

وجاء في المقال: يعتزم حزب الله توسيع نطاق العمليات القتالية على الحدود مع إسرائيل من أجل صرف انتباهها عن قطاع غزة. ذكرت ذلك صحيفة الأخبار المقربة من الحزب. ووفقا لها، فإن غرفة العمليات المشتركة لحزب الله وحركة حماس الفلسطينية، التي تم إنشاؤها في الماضي خصيصا لمواجهة الإسرائيليين، اتفقت على برنامج عمل كامل لتفعيل الجبهة اللبنانية.

وفي الصدد، قال الخبير في شؤون الشرق الأوسط أنطون مارداسوف، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”: “الجميع يتذكر جيدًا كيف حاربت إسرائيل في لبنان. يمكن الحديث بلا نهاية عن قدرة حزب الله على الدخول في الصراع، ولكن ذلك سيعني نهاية هذا الحزب في لبنان. فإذا بدأ في انتهاك القواعد الراسخة، في حين ما زالت جميع عمليات تبادل الضربات الحالية تجري ضمن الصيغة المتفق عليها ولا تتجاوزها، فليس هناك شك في أن إسرائيل ستبدأ في قصف مواقع حزب الله وتشن عملية جوية واسعة على المنطقة، على أساس دائم. وهذا سيُدخل لبنان في حالة من الفوضى، نظراً لوضعه الاقتصادي المتردي، وقد يؤدي إلى انهيار نظامه السياسي برمته”.

وبحسب مارداسوف، سيكون لذلك عواقب سلبية كثيرة على حزب الله كمشروع. و”ستكون أكبر من عواقب الحرب التي خاضها مع إسرائيل في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين”.

وقال ضيف الصحيفة: “إذا تم فتح جبهة كاملة ضد إسرائيل في لبنان، فسيتم فتحها أيضًا في سوريا، بمشاركة مرتزقة. وفي الوقت نفسه، لا أظن أن حاملات الطائرات التي جاء بها الأمريكيون إلى البحر الأبيض المتوسط ​​ستكتفي بالفرجة. هناك خطر كبير من تصاعد الصراع إلى حرب إقليمية إذا تدخلت إيران. لكن لا أحد من الطرفين يريد ذلك بعد. ومع الأخذ بعين الاعتبار أن الإسرائيليين قد بدأوا بالدخول تدريجياً إلى قطاع غزة، فإن التصعيد سيحدث، لكنه سيجري في إطار القواعد الموضحة. وحزب الله سيحاكي عمليات مقاومة، وستكون هناك اقتحامات لنقاط حدودية، وهجمات بقذائف الهاون، لكن الأطراف ستتوقف عند هذا الحد في الوقت الحالي، حتى لو تم تنفيذ عملية برية”.