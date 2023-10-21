مكتب نتنياهو : الحديث عن هدف اسرائيل تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى هو كذب

وطنا اليوم – قالت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” إن تل أبيب لا تنوي تسليم قطاع غزة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية. وأفادت “تايمز أوف إسرائيل” بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدر بيانا على ما يبدو ردا على تقارير وسائل الإعلام العبرية التي أشارت إلى أن إسرائيل تدرس فكرة إعادة السلطة الفلسطينية إلى حكم قطاع غزة بمجرد نجاح تل أبيب في الإطاحة بحماس

وذكرت أن رئيس الوزراء نتنياهو حدد الهدف وهو القضاء على حماس. وأضافت أن البيان جاء فيه “كل الحديث عن قرارات تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى هو كذب”. وكان موقع “i24” قد أوضح أن نتنياهو ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، قد أكدا للرئيس الأمريكي بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني سوناك، الذين زاروا تل أبيب، أن “إسرائيل غير مهتمة بالسيطرة على غزة بعد انتهاء الحرب”. كما بين موقع “إسرائيل اليوم” أن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أكد خلال اللقاءات المغلقة مع سوناك وبايدن أن الخيار الأساسي هو “نقل السيطرة إلى السلطة الفلسطينية”.