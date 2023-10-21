بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

قطر: استمرار الحوار مع حماس وإسرائيل لإطلاق الرهائن

منذ 3 ساعات
قطر: استمرار الحوار مع حماس وإسرائيل لإطلاق الرهائن

 

وطنا اليوم – قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، إن الحوار مع إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بشأن الرهائن سيستمر حتى إطلاق المحتجزين كافة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن قطر تأمل أن يؤدي الحوار إلى “الإفراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات”

وأكد أن إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين، جوديث وناتالي رعنان، من غزة، جاء “بعد أيام عديدة من الاتصالات المستمرة” مع جميع الأطراف.

وقالت إسرائيل، في وقت سابق، إن حماس أطلقت سراح رهينتين اختُطفتا خلال الهجوم العنيف الذي شنته الحركة على بلدات في جنوب إسرائيل، في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وجاء في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء نيابة عن المنسق الإسرائيلي المعني بالرهائن والمفقودين، غال هيرش، أن جوديث وناتالي رعنان في طريقهما إلى قاعدة عسكرية في وسط إسرائيل، بعد أن استقبلهما هيرش بالقرب من حدود غزة مع قوات من الجيش وقوات أمنية.

وأضاف البيان أنهما اختطفتا من تجمع “ناحل عوز” السكني القريب من سياج غزة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
08:52

نشر تسريبات من جلسة سريّة .. تذمراً بات يسمع في صفوف أعضاء الكابينت

06:44

حزب الله يريد إبطاء الهجوم الإسرائيلي على غزة

06:37

وزير الدفاع الاسرائيلي تفقد القوات عند حدود غزة فجر السبت

06:33

شقيق الاسيرة الامريكية المفرج عنها : ستعود الى شيكاغو خلال ايام

06:28

فيديو / اسيرة سابقة لدى حماس تكشف عن تفاصيل تتعلق بباقي الاسرى

06:17

مكتب نتنياهو : الحديث عن هدف اسرائيل تسليم قطاع غزة للسلطة الفلسطينية أو أي جهة أخرى هو كذب

06:11

صحيفة “ذي تغراف” البريطانية… للبيع

06:11

بني قبل 1400 عام وقصفه الاحتلال.. المسجد العمري في غزة تحول الى ركام

06:09

ارتجافه هز العالم … هذا مصير الطفل الذي ابكى العالم

23:39

عاجل – احدث صورة للرهينتين اللتين أفرجت عنهما حماس وقد وصلتا الى قاعدة عسكرية امريكية في اسرائيل

23:30

بعد تسليم حماس الاسيرتين… وزيرة خارجية كندا تطالب اسرائيل باحترام القانون الدولي

23:16

هذه قيمة التبرعات التي جمعها الاردنيون لـ غزة

وفيات
وفيات الجمعة 20-10-2023وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023