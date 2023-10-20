الاسيرتان امريكيتان كانتا تزور اقارب لهما في مستوطنة اسرائيلية… وهذه تفاصيل عنهما

وطنا اليوم – افرجت حركة “حماس” عن المواطنتين الأمريكيتين جوديث رعنان وابنتها ناتالي رعنان البالغة من العمر 17 عامًا، اللتين تم أخذهما ضمن الرهائن الآخرين خلال الهجوم الأولي ضد إسرائيل قبل أسبوعين تقريبًا، وفقًا لما أعلنه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وتنتمي السيدة وابنتها إلى مدينة شيكاغو الأمريكية وكانتا تزوران أقرباء لهما في كيبوتس ناحل عوز، جنوبي إسرائيل، عندما بدأت حماس هجومها في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفقًا لعائلتهما.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تم تسليمهما على الحدود وهما في طريقهما إلى قاعدة عسكرية إسرائيلية ليتم لمّ شملهما مع عائلتهم.

وكانت حركة “حماس” ، أطلقت، الجمعة، سراح الاسيرتين، أم وابنتها، بحسب مصدر مطلع على المفاوضات ومصدر دبلوماسي وتصريح الناطق باسم كتائب القسام.