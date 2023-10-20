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أخر المستجدات
23:30
بعد تسليم حماس الاسيرتين… وزيرة خارجية كندا تطالب اسرائيل باحترام القانون الدولي
23:16
هذه قيمة التبرعات التي جمعها الاردنيون لـ غزة
22:59
عاجل | حماس: نعمل مع الوسطاء لتنفيذ قرارنا بإغلاق ملف المدنيين الموجودين لدينا، في حال توافرت الظروف الأمنية المناسبة
22:39
الاسيرتان امريكيتان كانتا تزور اقارب لهما في مستوطنة اسرائيلية… وهذه تفاصيل عنهما
22:27
عاجل إعلام إسرائيلي: ألاسيرتان ألاميركيتان المفرج عنهما من قبل حماس وصلتا إلى مصر
22:21
الامن العام : إلقاء القبض على شخص أضرم النار في مركز للعناية بالاسرة بالكرك
21:55
الصفدي : لا يمكن أن نسمح بترحيل الأزمة التي أوجدها وفاقمها ويفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار، هذا خط أحمر بالنسبة لنا
21:53
Al-Safadi: A crisis created by Israel cannot be transmitted to neighboring countries
21:45
الائتلاف الوطني ينظم وقفات تضامنية نصرة لأهل غزة
20:51
استطلاع رأي: 65% من الإسرائيليين يدعمون تنفيذ القوات الإسرائيلية الهجوم البري المتوقع في غزة
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عربي دولي
عاجل إعلام إسرائيلي: ألاسيرتان ألاميركيتان المفرج عنهما من قبل حماس وصلتا إلى مصر
منذ ساعة واحدة
عاجل إعلام إسرائيلي: ألاسيرتان ألاميركيتان المفرج عنهما من قبل حماس وصلتا إلى مصر
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24 ساعة
23:30
بعد تسليم حماس الاسيرتين… وزيرة خارجية كندا تطالب اسرائيل باحترام القانون الدولي
23:16
هذه قيمة التبرعات التي جمعها الاردنيون لـ غزة
22:59
عاجل | حماس: نعمل مع الوسطاء لتنفيذ قرارنا بإغلاق ملف المدنيين الموجودين لدينا، في حال توافرت الظروف الأمنية المناسبة
22:39
الاسيرتان امريكيتان كانتا تزور اقارب لهما في مستوطنة اسرائيلية… وهذه تفاصيل عنهما
22:21
الامن العام : إلقاء القبض على شخص أضرم النار في مركز للعناية بالاسرة بالكرك
21:55
الصفدي : لا يمكن أن نسمح بترحيل الأزمة التي أوجدها وفاقمها ويفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار، هذا خط أحمر بالنسبة لنا
21:53
Al-Safadi: A crisis created by Israel cannot be transmitted to neighboring countries
21:45
الائتلاف الوطني ينظم وقفات تضامنية نصرة لأهل غزة
20:51
استطلاع رأي: 65% من الإسرائيليين يدعمون تنفيذ القوات الإسرائيلية الهجوم البري المتوقع في غزة
20:28
الكرملين ينتقد تصريحات بايدن التي تشبّه بوتين بحماس
20:14
بيان صادر عن أبناء عائلة المجالية
20:00
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية حاشدة في الكرك مع فلسطين ضد الغطرسة الصهيونية.. صور
وفيات
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حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
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