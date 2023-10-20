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عاجل إعلام إسرائيلي: ألاسيرتان ألاميركيتان المفرج عنهما من قبل حماس وصلتا إلى مصر

منذ ساعة واحدة
عاجل إعلام إسرائيلي: ألاسيرتان ألاميركيتان المفرج عنهما من قبل حماس وصلتا إلى مصر

 

عاجل إعلام إسرائيلي: ألاسيرتان ألاميركيتان المفرج عنهما من قبل حماس وصلتا إلى مصر


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