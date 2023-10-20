الصفدي : لا يمكن أن نسمح بترحيل الأزمة التي أوجدها وفاقمها ويفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار، هذا خط أحمر بالنسبة لنا

‏وطنا اليوم – قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ‎:

– نواب الأمة وصوتها الذي يصدح صدى للموقف التاريخي الأردني الذي كتبه شهداء جيشنا العربي الباسل بدمائهم الزكية على تراب ‎#فلسطين، والذي يحمله جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله إلى كل بقاع العالم ليكون صوته صوت الحق، صوت فلسطين، صوت العرب، صوت الموقف الأردني الثابت الذي لم يتغير ولن يتغير.

– أساس الصراع هو احتلال لم ينتهِ، واحتلال لا آفاق لانتهائه.

– لن نقبل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، لن نسمح بتكرار مشاهد ١٩٤٨ و ١٩٦٧، هذه مشاهد ما تزال حية قوية في ذاكرة الفلسطينيين وفي ذاكرة الأردنيين وفي ذاكرة العرب.

– لا يمكن أن نسمح بترحيل الأزمة التي أوجدها وفاقمها ويفاقمها الاحتلال إلى دول الجوار، هذا خط أحمر بالنسبة لنا.