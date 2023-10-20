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الائتلاف الوطني ينظم وقفات تضامنية نصرة لأهل غزة

منذ ساعة واحدة
الائتلاف الوطني ينظم وقفات تضامنية نصرة لأهل غزة

 

وطنا اليوم – نظم حزب الائتلاف الوطني عدداً من الوقفات التضامنية في عمان والزرقاء وإربد للتعبير عن وقوفه مع الأهل في فلسطين وقطاع غزة في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم.
وندد المشاركون بالوقفات التضامنية بالموقف الدولي الصامت تجاه ما يجري من إبادة وعقاب جماعي للفلسطينيين في غزة، داعين إلى الوقف الفوري للعدوان، وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية للمحاصرين في القطاع.
ودعا المشاركون إلى موقف عربي وإسلامي موحد ضد سياسة التهجير التي تتبعها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ورفض كل الممارسات والإجراءات العدوانية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في ارضهم.

واعربوا عن اعتزازهم بالموقف الاردني بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، والجهود التي يقوم بها جلالة الملك منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة لحشد الموافق الدولية والعربية لوقف العدوان، وإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة على أساس حل الدولتين.


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