بيان صادر عن أبناء عائلة المجالية

وطنا اليوم:في اجتماع ضم العديد من رجالات وأبناء عشيرة المجالية في بلدة مرود بتاريخ 20-10-2023 وفي وقفة التفاف وولاء ودعم لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على مواقفة المشرفة وهي امتداد لتاريخ الهاشمين الناصع في دعم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى ودونها دمائنا جميعا ونؤكد على دعمنا الدائم لقواتنا المسلحة في حماية الأردن وسط هذا الإقليم المزدحم بالازمات واجهزتنا الأمنية التي تؤدي دورها في الحفاظ على الاردن وسنعمل من خلفها على رفض اي فتنة او عبث قد يؤذي الوطن ومقدراته وهيبته.

ونؤكد اننا نحن ابناء هذه العشيرة عشيرة المجالية في ارثها وتاريخها وتضحياتها للوطن وفلسطين وعلى تاج قلوبنا ونحن احفاد ابطال اللطرون وباب الواد والجولان وشهدائنا على ارض فلسطين الطاهرة وفي ظروف تعتصر قلوبنا على ما يحدث من ابادة جماعية على ارض فلسطين وغزة , رغم المقاومة التي انتفضت على القهر والظلم والتي سجلت اعتى التضحيات في طوفان كرامة العروبة وكرامة لفلسطين واهلها مما تحملوا من ظلم وقهر واستبداد ونحن على الثوابت مع اهلنا في فلسطين في خندق المصير الواحد وخيمة الصمود العربي لأجل كرامة العروبة وفلسطين خلف مواقف قيادتنا الثابته في حقوق الفلسطينيين ودفاعً عن القدس وحماية للمقدسات.

فاننا ندعوا الى رص الصفوف وتعزيز جبهتنا الداخلية خلف قيادتنا ومواقفها المشرفة التي أن ظهر قليلها فقد خفى كثيرها في دعم اخوة الدم على ارض فلسطين وموقف جلالة الملك في الأحداث الأخيرة وحث المجتمع الدولي على وقف النزيف ورفض تهجير ابناء غزة وتعزيز المستشفى العسكري في غزة في دورة ونحن في وطن الصمود والامان والكرامة مع دعوة قيادتنا والمواقفها الثابته في اقامة دولة مستقلة و عاصمتها القدس اوالحفاظ على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه في رسالة سلام شاملة للمنطقة .

واننا في جانب اخوتنا في غزة العزه بالمال والنفس والروح دعماً لغزة وصمودها وفتح باب التبرعات بالدم المال لاهلنا في غزه ونطالب المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الصمت والضغط على اسرائيل ومن يقف معها لوقف الابادة وفتح الممرات الانسانيه وانهاء الاحتلال واعادة الامن والهدوء الى المناطق المحتلة وسكانها الامنين سألين الله في توحيد كلمة العروبة وقفة مع الحقوق الفلسطينية وتحقيقاً للسلام للمنطقة وتنفيذاً للقرارات الدولية في حق اقرار الحقوق الفلسطينيه,

, حفظ الله الوطن واهله وقيادته وعزز الله اهلنا في فلسطين في صمودهم وتضحياتهم التي هي تضحيات كبيرة للعروبة وفلسطين.

عشيرة المجالية

الكرك . مرود ,20-10-2023

تم صلاة الغائب على شهدائنا الأبرار