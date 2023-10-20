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أخر المستجدات
20:51
استطلاع رأي: 65% من الإسرائيليين يدعمون تنفيذ القوات الإسرائيلية الهجوم البري المتوقع في غزة
20:28
الكرملين ينتقد تصريحات بايدن التي تشبّه بوتين بحماس
20:14
بيان صادر عن أبناء عائلة المجالية
20:00
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية حاشدة في الكرك مع فلسطين ضد الغطرسة الصهيونية.. صور
19:54
عاجل – القسام اطلقنا سراح الامريكيتين بوساطة قطرية لنثبت للشعب الامريكي اننا لسنا كما يقول بايدن
19:45
عاجل – كتائب القسام تعلن اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية
19:43
جيش الاحتلال يستكمل خطة الاقتحام البري ويجهز البيتزا والهبمرغر لجنوده في غزة
19:26
الصفدي: الأردن لا يستطيع أن يكون وحده صاحب قرار وقف إطلاق النار في غزة
19:25
“الطفل المرتجف” الذي أبكى العالم.. هذه قصته كما ترويها اسرته
19:17
القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة على طريق المطار
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عربي دولي
عاجل – القسام اطلقنا سراح الامريكيتين بوساطة قطرية لنثبت للشعب الامريكي اننا لسنا كما يقول بايدن
منذ ساعة واحدة
عاجل – القسام اطلقنا سراح الامريكيتين لنثبت للشعب الامريكي اننا لسنا كما يقول بايدن
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24 ساعة
20:51
استطلاع رأي: 65% من الإسرائيليين يدعمون تنفيذ القوات الإسرائيلية الهجوم البري المتوقع في غزة
20:28
الكرملين ينتقد تصريحات بايدن التي تشبّه بوتين بحماس
20:14
بيان صادر عن أبناء عائلة المجالية
20:00
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية حاشدة في الكرك مع فلسطين ضد الغطرسة الصهيونية.. صور
19:45
عاجل – كتائب القسام تعلن اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية
19:43
جيش الاحتلال يستكمل خطة الاقتحام البري ويجهز البيتزا والهبمرغر لجنوده في غزة
19:26
الصفدي: الأردن لا يستطيع أن يكون وحده صاحب قرار وقف إطلاق النار في غزة
19:25
“الطفل المرتجف” الذي أبكى العالم.. هذه قصته كما ترويها اسرته
19:17
القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة على طريق المطار
19:06
الأردنيون يقبلون على التبرع نقدا لدعم غزة
19:01
روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الأردن
18:58
بايدن يطلب من الكونغرس 105 مليارات دولار منها 14 لتل أبيب
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
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من نحن