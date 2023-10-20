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أخر المستجدات
20:28
الكرملين ينتقد تصريحات بايدن التي تشبّه بوتين بحماس
20:14
بيان صادر عن أبناء عائلة المجالية
20:00
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية حاشدة في الكرك مع فلسطين ضد الغطرسة الصهيونية.. صور
19:54
عاجل – القسام اطلقنا سراح الامريكيتين بوساطة قطرية لنثبت للشعب الامريكي اننا لسنا كما يقول بايدن
19:45
عاجل – كتائب القسام تعلن اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية
19:43
جيش الاحتلال يستكمل خطة الاقتحام البري ويجهز البيتزا والهبمرغر لجنوده في غزة
19:26
الصفدي: الأردن لا يستطيع أن يكون وحده صاحب قرار وقف إطلاق النار في غزة
19:25
“الطفل المرتجف” الذي أبكى العالم.. هذه قصته كما ترويها اسرته
19:17
القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة على طريق المطار
19:06
الأردنيون يقبلون على التبرع نقدا لدعم غزة
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عربي دولي
عاجل – كتائب القسام تعلن اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية
منذ ساعة واحدة
عاجل – كتائب القسام تعلن اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية
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24 ساعة
20:28
الكرملين ينتقد تصريحات بايدن التي تشبّه بوتين بحماس
20:14
بيان صادر عن أبناء عائلة المجالية
20:00
حزب إرادة ينظم وقفة تضامنية حاشدة في الكرك مع فلسطين ضد الغطرسة الصهيونية.. صور
19:54
عاجل – القسام اطلقنا سراح الامريكيتين بوساطة قطرية لنثبت للشعب الامريكي اننا لسنا كما يقول بايدن
19:43
جيش الاحتلال يستكمل خطة الاقتحام البري ويجهز البيتزا والهبمرغر لجنوده في غزة
19:26
الصفدي: الأردن لا يستطيع أن يكون وحده صاحب قرار وقف إطلاق النار في غزة
19:25
“الطفل المرتجف” الذي أبكى العالم.. هذه قصته كما ترويها اسرته
19:17
القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة على طريق المطار
19:06
الأردنيون يقبلون على التبرع نقدا لدعم غزة
19:01
روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الأردن
18:58
بايدن يطلب من الكونغرس 105 مليارات دولار منها 14 لتل أبيب
18:50
خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل لإنهاء المسؤولية عن قطاع غزة
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن