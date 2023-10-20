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عاجل – كتائب القسام تعلن اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية

منذ ساعة واحدة
عاجل – كتائب القسام تعلن اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية

 

عاجل – كتائب القسام تعلن اطلاق سراح محتجزتين امريكيتين لدواعي انسانية


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