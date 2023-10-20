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جيش الاحتلال يستكمل خطة الاقتحام البري ويجهز البيتزا والهبمرغر لجنوده في غزة

منذ ساعة واحدة
جيش الاحتلال يستكمل خطة الاقتحام البري ويجهز البيتزا والهبمرغر لجنوده في غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، استكمال خطة الاقتحام البري إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيتم تزويد الجنود بوجبات البيتزا والهمبرغر، في وقت يستمر الحصار وقطع المياه والكهرباء عن القطاع.
وقال رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي إنه “تم استكمال الخطة اللوجستية للاقتحام البري وإنشاء 6 مراكز لوجستية للرد على احتياجات الجنود وتزويد الجنود بالخوذ التكتيكية والدروع الخزفية وملابس الشتاء الدافئة”.
وأضاف أنه “لأول مرة سترافق طواقم طبية المدرعات والدبابات إلى داخل قطاع غزة، وسيتم تزويد الجيش بعشرات آلاف الوجبات من البيتزا والهمبورغر وأطنان من الفواكه
فقد قال الناطق العسكري الإسرائيلي في مؤتمر صحفي بتل أبيب إن عشرات آلاف الجنود على أتم الاستعداد لبدء الدخول البري إلى غزة.
وأضاف المتحدث العسكري أن لدى الجيش معلومات مؤكدة عن 203 إسرائيليين محتجزين في غزة ونحو 100 مفقود.
وتابع أنه لا دخول لمساعدات إلى غزة حتى الآن، وأن الجيش سيعلن عن السماح بدخولها إلى القطاع عندما تتخذ القيادة السياسية قرارا بذلك.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت مخاطبا جنوده على حدود القطاع “أنتم ترون غزة الآن من بعيد، وقريبا سترونها من الداخل. الأمر سيصدر”، في إشارة إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي بات قريبا.
وأضاف غالانت أن المعركة المحتملة على أرض ستكون طويلة وصعبة


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