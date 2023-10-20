الأردنيون يقبلون على التبرع نقدا لدعم غزة

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي الداوود، إن هناك إقبالاً من مختلف المحافظات على التبرعات النقدية لدعم الأشقاء في قطاع غزة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأضاف الداوود، الجمعة، أن أحد الأشخاص تبرع بالأمس بمبلغ 50 ألف دينار نقدا.

ويشار إلى أن شركة البريد الأردني، كانت أعلنت عن حملة للتبرعات النقدية والعينية المجانية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، بالإضافة إلى تطبيق “أي فواتيركم”.

وثمّن قمحيه الجهود التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لدعم صمود الأهل في فلسطين المحتلة.