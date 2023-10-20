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روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الأردن

منذ ساعتين
روسيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى الأردن

وطنا اليوم:نصحت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، مواطنيها بعدم السفر إلى عدة دول في الشرق الأوسط، بما فيها الأردن.
وقالت الوزارة في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إنها تنصح المواطنين بعدم السفر إلى كل من “الأردن، لبنان، الأراضي الفلسطينية، إسرائيل”.
وأضافت “عند السفر عبر هذه البلدان، يجب مراعاة أقصى درجات الحذر وزيادة تدابير السلامة الشخصية، وتجنب مناطق الصراع والمخاطر، واتبع توصيات السلطات المحلية، وكذلك رسائل البعثات الخارجية الروسية”.
وأردفت الوزارة “نحن نراقب باستمرار وضع الحركة الجوية في المنطقة. لا تزال فرص الرحلات الجوية من الأردن وإسرائيل ولبنان ودول أخرى على رحلات طيران منتظمة متاحة، وبذلك وصل نحو 6 آلاف شخص من تل أبيب إلى روسيا منذ 9 أكتوبر الحالي”.
وأكدت أنها “تواصل العمل من كثب مع السلطات المصرية والإسرائيلية لضمان خروج المواطنين الروس الذين طلبوا المساعدة في إجلائهم من قطاع غزة


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