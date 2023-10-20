بايدن يطلب من الكونغرس 105 مليارات دولار منها 14 لتل أبيب

وطنا اليوم:طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس مخصصات للأمن القومي بقيمة 105 مليارات دولار تتضمن 14 مليارا لصالح تل أبيب،وفق ما اعلن البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض، إن بايدن وجه إدارته لاتخاذ إجراءات سريعة لضمان حصول تل أبيب على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وأشار إلى أن التمويل الإضافي الذي طلبه بايدن، يهدف إلى تجديد مخزون وزارة الدفاع لدعم تل أبيب وقت الحاجة.

زيارة تضامنية

وزار بايدن تل أبيب في زيارة تضامنية، حيث أكد خلالها أن حضوره جاء حتى يعرف الجميع أنه بلاده تقف مع الاحتلال.

وأضاف بايدن، عند وصوله إلى تل أبيب لتأكيد الدعم العسكري والمعنوي لحكومة الاحتلال، انه يريد التأكد من امتلاك تل أبيب ما تحتاجه للرد على هجمات حماس، لافتا إلى ان أن العالم ينظر ليرى ما سنفعل و”أتطلع لمحادثات معمقة نتنياهو”.

وأشار بايدن إلى “حزنه بعد الهجمات التي وقعت الأسبوع الماضي في تل أبيب”، بحسب تعبيره.

وقال بايدن بعد اجتماعه مع حكومة حرب الاحتلال في تل أبيب “سنستمر في دعمكم في الوقت الذي تدافعون عن شعبكم، سنواصل العمل معكم ومع شركائنا في جميع أنحاء المنطقة لمنع المزيد من المعاناة للمدنيين الأبرياء