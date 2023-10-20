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طائرة المساعدات الأردنية لغزة تصل إلى مطار العريش العسكري

منذ 11 ثانية
طائرة المساعدات الأردنية لغزة تصل إلى مطار العريش العسكري

وطنا اليوم:وصلت طائرة مساعدات أردنية لدعم الأهل في غزة إلى مطار العريش العسكري، والتي أشرف ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الجمعة، على تجهيزها.
وغادرت الطائرة عند الساعة الـ 12 ظهرا من مطار ماركا إلى مدينة العريش المصرية محملة بـ 7 أطنان من المواد الطبية .
وأكد رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، خالد زايد، الجمعة، وجود تنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات المعنية في غزة.
وتحدث زايد عن استقبال أكثر من 20 طائرة مساعدات لغزة كانت الطائرة الأردنية أولها.
جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه، في وقت سابق، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الأشقاء المصريين.
وأعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، عن مغادرة طائرة مساعدات إنسانية أردنية جديدة إلى مصر صباح الجمعة لإيصال المساعدات إلى غزة


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