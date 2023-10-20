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حماس: إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى غزة لذر الرماد في العيون

منذ ثانيتين
حماس: إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى غزة لذر الرماد في العيون

وطنا اليوم:دعت حركة حماس لفتح معبر رفح بشكل دائم ومستمر لنقل الجرحى للعلاج ولتدفق المساعدات إلى كافة مناطق قطاع غزة شمالاً وجنوباً برعاية الأمم المتحدة ووكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت حماس الجمعة إن قطاع غزة بحاجة إلى كميات أكبر من ذلك بكثير من المواد الطبية والأغذية، مشيرة إلى أن أنه كان يدخل قطاع غزة قرابة الـ 500 شاحنة يومياً في ظل الحصار الظالم منذ سبعة عشر عاماً، وهو دون الحد الأدنى الطبيعي والمطلوب.

20 شاحنة فقط
وأكدت أن اقتصار الحديث عن إدخال 20 شاحنة فقط من المساعدات إلى غزة، هو محاولة أمريكية صهيونية “لذر الرماد في العيون”، ولخداع الرأي العام بحل الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ومحاولة لتجميل وجه الاحتلال الفاشي القبيح بغطاء أمريكي مقزّز.
وبينت حماس، “أن توزيع المساعدات في مناطق جنوب قطاع غزة فقط، هي خطوة تُتيح للاحتلال الاستمرار في الضغط على أهلنا للانتقال من الشمال إلى الجنوب تحت القصف المدمّر ومسلسل المجازر البشعة”، وذلك لتهجيرهم إلى مصر تحت القصف والاستهداف المباشر للمدنيين على الطرق وفي مناطق النزوح الجنوبية، وهو الأمر الذي تكرّر بكثافة واقترفته قوات الاحتلال وطائراته الأمريكية


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