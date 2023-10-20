شاهد بالفيديو: القسام ترعب الاحتلال بمشاهد تنشرها للمرة الأولى

وطنا اليوم:نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة “حماس”، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشاهد للحوامات التي استخدمتها في استهداف آليات الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى.

وأظهر الفيديو مقاتلين في المقاومة الفلسطينية وهم يستخدمون تكنولوجيا تتحكم عن بعد في حوامات تحمل قنابل، حيث تم إلقاؤها على آليات الاحتلال الإسرائيلي لتصيب الهدف.

ويأتي هذا بعد أن قامت المقاومة الفلسطينية، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بإطلاق عملية “طوفان الأقصى”، رداً على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شنّ غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليونيْ فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006