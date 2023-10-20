بي بي سي تدعم الاحتلال وبايدن يكذب .. تفاعل واسع مع لقاء تلفزيوني لسفير فلسطين ببريطانيا

وطنا اليوم:احتفى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بلقاء السفير الفلسطيني في بريطانيا، حسام زملط، مع الإعلامي الأمريكي الشهير بيرس مورغان، الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث واجه أسئلة مضيفه بإجابات تفنّد رؤية الإعلام الغربي للعدوان الإسرائيلي على غزة والأراضي المحتلة.

وحول سؤاله عن المسؤول وراء قصف المستشفى المعمداني مساء الثلاثاء 17 الشهر الحالي، قال السفير زملط إن إسرائيل هي التي قصف المستشفى، مستشهداً بمطالبة الاحتلال بإخلاء المستشفى قبل ذلك، مشيراً إلى أن رئيس أساقفة القدس أدان غارة الاحتلال على المستشفى.

وحين ردّ المذيع بأن شبكة “بي بي سي” البريطانية أعدت تحقيقاً سريعاً وتبين لها أن قصف المستشفى جاء من داخل غزة، رد زملط بأن شبكة بي بي سي هي من جملة أفواه دولة الاحتلال وآلته الإعلامية، لافتاً إلى أنه لا يصدقها.

وحينما استشهد المذيع برواية الرئيس الأمريكي جو بايدن حول أن “حماس هي المسؤولة عن قصف المستشفى”، سأل قائلاً: “هل تعتقد أن بايدن يكذب؟”، ليرد زملط: “نعم هو يكذب”.

وأكد زملط أن ما يجري هو “تعتيم على الحقائق وتلاعب نفسي”، وأوضح أن المقاومة في الداخل لا تمتلك هذه القدرة التدميرية من الصواريخ.

وقال السفير الفلسطيني إن بايدن “له يد في ذلك”، و”إنه كذب قبل الحصول على أي دليل”، لافتاً إلى أن إسرائيل فعلت ذلك وهي تعلم أن العالم يمنحها الضوء الأخضر، وأنها بعد شهور أو أكثر ستخرج معترفة بأنها المسؤولة عن القصف “بعدما يفوت الأوان”.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلّفةً آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

ورداً على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية بغلاف قطاع غزة