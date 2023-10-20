بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الأمم المتحدة: مستشفيات غزة على وشك الدمار

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة: مستشفيات غزة على وشك الدمار

وطنا اليوم:حذر فرحان حق، نائب متحدث الأمم المتحدة، من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، قائلا: “هدفنا هو تقديم المساعدات الإنسانية لغزة بسرعة وبشكل مستدام”.
وأوضح “حق”، في مؤتمر صحفي الخميس، أن “أكثر من 350 ألفا من نحو مليون نازح في غزة يقيمون في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)”.
وأضاف: “إنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، فلا كهرباء في غزة، والمستشفيات على وشك الدمار”.
وذكر أن شركاء الأمم المتحدة في المنطقة أفادوا بأن الاستهلاك اليومي للمياه انخفض إلى 3 لترات للشخص الواحد، كما ذكرت المنظمات الأممية في المنطقة أن إمداداتها على وشك النفاد.
وقال: “هدفنا هو تقديم المساعدات الإنسانية لغزة بسرعة وبطريقة مستدامة”.
وأشار إلى عدم إدخال أي مساعدات لغزة في الوقت الحالي، مشددا على “وجوب ألا تكون المساعدات لمرة واحدة”.
وتواصل “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:04

شاهد بالفيديو: القسام ترعب الاحتلال بمشاهد تنشرها للمرة الأولى

14:49

بي بي سي تدعم الاحتلال وبايدن يكذب .. تفاعل واسع مع لقاء تلفزيوني لسفير فلسطين ببريطانيا

14:42

الفوسفات تقدم مليون دينار لدعم الجهود الوطنية التي تقوم بها الهيئة الخيرية الهاشمية لدعم الاشقاء في غزة

14:38

خسائر بالمليارات للإقتصاد الإسرائيلي .. انهيار شركات وتسريح آلاف العمال وتوقف تام للسياحة

14:29

مسيرات حاشدة في دول عربية وإسلامية دعماً لغزة

14:22

Humanitarian crisis in Gaza

14:16

عاجل – الجيش الإسرائيلي: غالبية الرهائن في قطاع غزة على قيد الحياة

14:13

ملايين المصريين يدعمون فلسطين في المساجد والشوارع

14:09

مسيرة كبيرة في الحسيني دعما للمقاومة ورفضا للعدوان على غزة

14:05

الجيش الإسرائيلي ينشر معلومات عن اسراه في غزة ووضعهم

13:55

ولي العهد: مصير الشعب الفلسطيني أن يعيش على أرضه بسلام وينال حقوقه في دولته

13:53

حتى أنتَ يا سوناك؟ هَزُلتْ والله

وفيات
وفيات الجمعة 20-10-2023وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023