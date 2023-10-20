الأمم المتحدة: مستشفيات غزة على وشك الدمار

وطنا اليوم:حذر فرحان حق، نائب متحدث الأمم المتحدة، من خطورة الوضع الإنساني في قطاع غزة، قائلا: “هدفنا هو تقديم المساعدات الإنسانية لغزة بسرعة وبشكل مستدام”.

وأوضح “حق”، في مؤتمر صحفي الخميس، أن “أكثر من 350 ألفا من نحو مليون نازح في غزة يقيمون في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)”.

وأضاف: “إنهم يعيشون في ظروف صعبة للغاية، فلا كهرباء في غزة، والمستشفيات على وشك الدمار”.

وذكر أن شركاء الأمم المتحدة في المنطقة أفادوا بأن الاستهلاك اليومي للمياه انخفض إلى 3 لترات للشخص الواحد، كما ذكرت المنظمات الأممية في المنطقة أن إمداداتها على وشك النفاد.

وقال: “هدفنا هو تقديم المساعدات الإنسانية لغزة بسرعة وبطريقة مستدامة”.

وأشار إلى عدم إدخال أي مساعدات لغزة في الوقت الحالي، مشددا على “وجوب ألا تكون المساعدات لمرة واحدة”.

وتواصل “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، شن غارات مكثفة على غزة، مخلفة آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة