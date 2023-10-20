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عاجل – الجيش الإسرائيلي: غالبية الرهائن في قطاع غزة على قيد الحياة

منذ ساعة واحدة
عاجل – الجيش الإسرائيلي: غالبية الرهائن في قطاع غزة على قيد الحياة

 

عاجل – الجيش الإسرائيلي: غالبية الرهائن في قطاع غزة على قيد الحياة


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