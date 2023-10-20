ملايين المصريين يدعمون فلسطين في المساجد والشوارع

شهدت ميادين كافة محافظات مصر وقفات حاشدة عقب صلاة الجمعة، اليوم، في جمعة تحيا مصر، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي، ورفضا لتهجير سكان قطاع غزة من الفلسطينيين إلى سيناء.

وقد توافد الملايين من الشعب المصري إلى الميادين والساحات بمختلف المحافظات في جمعة تحيا مصر تنديدا بالمجازر الإسرائيلية على قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون صورا للرئيس السيسي وأعلام مصر وفلسطين تأكيدا على حق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، مرددين شعارات تأييد وتأكيد المضي قدما خلف القيادة السياسية وتفويضا لها في كل ما تراه في صالح القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.