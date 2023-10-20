الجيش الإسرائيلي ينشر معلومات عن اسراه في غزة ووضعهم

وقال الجيش الإسرائيلي إن غالبية الرهائن على قيد الحياة، لافتا إلى أن أكثر من 20 من الرهائن هم أطفال تحت سن 18 عاما، وما بين 10 إلى 20 من الرهائن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ومن غير الواضح عدد الرهائن المحتجزين في غزة بشكل عام.

وقال الجيش الإسرائيلي إن عدد المفقودين يتراوح بين 100 و200 شخص، في حين كان أبو عبيدة المتحدث باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، قد قال في بيان بالفيديو، الاثنين، إن العدد يتراوح على الأقل بين 200 و250.