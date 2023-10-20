أردنيون ينفذون وقفات ومسيرات نصرة للفلسطينيين والمقاومة

وطنا اليوم:استجابة لدعوة فصائل المقاومة في غزة ، خرج عشرات الآلاف من الأردنيين في مسيرة حاشدة بعد صلاة الجمعة اليوم من المسجد الحسيني ، شكلت طوفانا بشريا في منطقة وسط البلد ومحيطها في العاصمة عمان .

ونفذ أردنيون، الجمعة، وقفات ومسيرات في عدد من المناطق والمحافظات، تضامنية نصرة للمقاومة الفلسطينية، وتنديدا بعدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورفع المشاركون أعلام فلسطين وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وهمجيته بحق الفلسطينيين.

ودعت أحزاب سياسية وحركات شبابية، إلى المشاركة في وقفات تضامنية مع الفلسطينيين، وتنديدا بجرائم الاحتلال.

العداون على غزة

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.

طوفان الأقصى

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية