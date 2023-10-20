غوتيريش يصل إلى رفح وإزالة الكتل الاسمنتية استعداد لفتح المعبر أمام المساعدات

وطنا اليوم:كشف مصدر أمني مصري، اليوم الجمعة، أنه تم خلال الليل إزالة كتل خرسانية كانت قد إقيمت على الجانب المصري من معبر رفح بعد قصف إسرائيلي للمعبر من جانبه الفلسطيني.

وقال المصدر الأمني المصري لوكالة فرانس برس، الجمعة، أنه الكتل الخرسانية التي أقامها المصريون بعد قصف إسرائيلي على حدودهم مع قطاع غزة المحاصر قد أزيلت في ما قد يكون إشارة إلى مرور قريب للمساعدات الإنسانية.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة أمام معبر رفح، أن شاحنات الإمداد يجب أن تدخل غزة بأسرع وقت.

وقال غوتيريش، الجمعة، إن أكثر من مليوني شخص دون ماء أو طعام أو وقود في قطاع غزة، مشددا على أن إدخال المساعدات هو الفارق بين الحياة والموت للكثيرين في غزة.

وأضاف أن الأمم المتحدة تتصل بكافة الأطراف وخاصة أميركا ومصر وإسرائيل من أجل ضمان توضيح الشروط والقيود التي تحدد دخول المساعدات، لكي نتمكن من التوصل إلى اتفاق تحريك الشاحنات.

وأكد أنه من الضروري العمل على دخول الشاحنات يوميا إلى غزة لإغاثة السكان هناك على نحو مستمر، ملمحا إلى أهمية حل أزمة الوقود لحركة شاحنات الإغاثة.

واشار إلى أن وقف إطلاق النار سيسهل دخول المساعدات إلى غزة، معربا عن امله في التوصل مستقبلا إلى تسوية للصراع تقوم على حل الدولتين.

وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على دور الجانب المصري في محاولات إدخال شاحنات الإغاثة إلى غزة