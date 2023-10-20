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الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

منذ ساعتين
الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء فلسطين

وطنا اليوم:أدى أردنيون في عموم مساجد الأردن صلاة الغائب، على الشهداء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة، عقب صلاة الجمعة، ارتقوا نتيجة لقصف الاحتلال المتواصل.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، دعت الخميس على كافة أئمة وخطباء المساجد في الأردن بإقامة صلاة الغائب على شهداء القطاع المحاصر الذي ما زال يتجرع معاناة لا حصر لها.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر إحصائية لها، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى أكثر من 3785 شهيدا وأكثر من 12,500 جريح، في عدوان الاحتلال، فيما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 74 شهيداً وأكثر من 1300 جريح منذ بدء طوفان الأقصى.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جانب تل أبيب 1400 بينهم 306 جنود، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين


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