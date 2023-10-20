إغلاق جسر الملك حسين من ظهر الجمعة حتى الأحد

وطنا اليوم:أعلنت مديرية الأمن العام أنه سيتم إغلاق جسر الملك حسين اليوم امام حركة المسافرين والشحن من الطرف الاخر في الساعة 12 ظهرًا من اليوم الجمعة على ان يغلق بشكل تام ليوم الغد السبت.

وأشارت إلى أنّه لا تغيّر على حركة السفر عبر معبر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي.

مهيبةً بالجميع التقيد بما يصدر من بيانات بخصوص حركة السفر ومتابعة وسائل الإعلام لمعرفة أي جديد بخصوص أوقات عمل الجسور والمعابر