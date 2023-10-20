السفارة الإسبانية تحذر مواطنيها من التظاهرات في الأردن

وطنا اليوم:أصدرت السفارة الإسبانية في عمّان صباح الجمعة، تحذيرًا لمواطنيها في الأردن عبر تغريدة على منصة (X).

وقالت السفارة، في تغريدتها: “تحسباً للتظاهرات التي قد تحدث على مدار نهار اليوم والتي من المتوقع أن تؤثر على حركة المرور على الطرق (طريق البحر الميت والطريق المؤدي إلى جرش)، يوصى بالحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية في جميع الأوقات.

وفي سياق متصل، شهدت كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار، لانتشار أمني، وفق مديرية الأمن العام، الخميس.

وجددت المديرية، في بيان، دعوتها للجميع بالتقيد بأماكن التجمع، والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.

وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع الوقفات التضامنية والمسيرات التي ينفذها الشعب الأردني تضامنا مع غزة وسكانها الذين يتعرضون لأبشع المجازر من قبل قوات الاحتلال، وتنديدا للممارسات الوحشية الاسرائيلية تجاه المدنيين والأطفال واستهداف المنازل والمؤسسات المدنية