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حملة للتلفزيون الأردني لنكون عوناَ لأهلنا في غزة

منذ ساعتين
حملة للتلفزيون الأردني لنكون عوناَ لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:انطلق اليوم الجمعة “تيلثون” لجمع التبرعات العينيّة والنقديّة لمساعدة الأهل في قطاع غزة والذي تنظّمه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشميّة
وسيتم استقبال التبرعات على الحساب البنكي لبنك الإتحاد- فرع الوحدات
JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 .
CliQ:JHCOGAZA


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