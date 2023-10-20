حملة للتلفزيون الأردني لنكون عوناَ لأهلنا في غزة

وطنا اليوم:انطلق اليوم الجمعة “تيلثون” لجمع التبرعات العينيّة والنقديّة لمساعدة الأهل في قطاع غزة والذي تنظّمه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنيّة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشميّة

وسيتم استقبال التبرعات على الحساب البنكي لبنك الإتحاد- فرع الوحدات

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