العراقيين يلبون دعوة الصدر ويتوجهون إلى الحدود مع الأردن

وطنا اليوم:يواصل عراقيون التوافد قرب منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن من الجانب العراقي، الجمعة، احتجاجا على تواصل العدوان على قطاع غزة.

وقال مصدر في الهيئة التي تنظم حركة المتطوعين بالاعتصام، إن الاعتصام يلبي الواجب الديني والإنساني والوطني، مضيفا أنهم سيواصلون الاعتصام على الحدود العراقية الاردنية “طريبيل”.

نصرة لغزة

وفي ذات السياق، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في كلمة له مساء الخميس، “الشعوب الإسلامية والعربية إلى تجمع شعبي سلمي والاعتصام عند الحدود الفلسطينية”.

وقال الصدر “سنبقى هناك الى حين فك الحصار، وان وجدنا تعاونا مع الشعوب سنحدد موعداً من دون تدخل الحكومات، ونريد أن نوصل الماء والغذاء والمواد الطبية لغزة”.

الطوفان

وأعلنت كتائب “حزب الله” في العراق، الخميس، انضمامها على علمية طوفان الأقصى الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.

وقال المتحدث العسكري باسم كتائب “حزب الله” في العراق، جعفر الحسيني، إن الأمريكيين شركاء أساسيون في استشهاد أهالي قطاع غزة وبالتالي عليهم تحمل العواقب.

ويأتي ذلك تزامنا مع تواصل قوات الاحتلال، الجمعة، عدوانه على غزة وقصف مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية