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حواجز اسمنتية على الطرق المؤدية إلى الأغوار

منذ 3 ساعات
حواجز اسمنتية على الطرق المؤدية إلى الأغوار

وطنا اليوم:انتشرت الأجهزة الأمنية، في بعض مناطق وشوارع العاصمة عمان، استعدادا للوقفات التضامنية التي ينفذها الأردنيين تضامنا مع فلسطين ونصرة لغزة، الجمعة.
وشهدت شوارع عمان انتشارا أمنيا حول بعض الطرق داخل العاصمة أبرزها :

– مناطق الطرق المؤدية للسفارة الأمريكية في عبدون

– الطرق المحيطة بمبنى سفارة تل أبيب في الرابية

كما بدأت الأجهزة الأمنية منذ مساء الخميس، بالانتشار على كافة الطرقات المؤدية لمناطق الأغوار، وفق ما أعلنت مديرية الأمن العام.
وقال مصدر إنه تم وضع حواجز إسمنتية في الطرق المؤدية من مدينة السلط والمناطق المجاورة إلى مناطق الأغوار.
وأشار إلى أنه تم إغلاق الطرق الفرعية من منطقة الصبيحي (العارضة) المودية إلى دير علا والأغوار.
ودعت المديرية في الجميع إلى التقيد بأماكن التجمع والاستجابة والتعاون مع رجال الأمن العام في الميدان.
وأكد مديرية الأمن العام في بيان سابق لها، أنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مشددة على تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين بها.
وقالت المديرية إنها حريصة بشكل تام في الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقاً لأحكام القانون.
وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع أي تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.
وأهابت مديرية الأمن العام بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الأمن والسلم العام.

عملية طوفان الأقصى
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عدوانه على غزة وقصفه مناطق عدة من القطاع، مع دخول عملية طوفان الأقصى يومها الرابع عشر على التوالي.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، عملية طوفان الأقصى يوم السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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