إطلاق مشاريع سعودية دعما للاجئين السوريين في الأردن

وطنا اليوم:أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حزمة من مشاريع الأمن الغذائي والإيواء الصحي للاجئين السوريين في الأردن، بتكلفة بلغت نحو 20 مليون دولار أميركي.

ووقع المركز، في عمان اليوم الخميس، بحضور مندوب سمو الأمير راشد بن الحسن، رئيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، والسفير السعودي نايف بن بندر السديري، ورئيس هيئة أمناء مركز الحسين للسرطان الدكتور رجائي المعشر، اتفاقيات في مجالات التعليم والصحة والتنمية البشرية والإغاثة، للاجئين السوريين والمجتمعات الحاضنة لهم في الأردن.

وأكد المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في كلمة له خلال فعاليات التدشين والتوقيع، أن هذه الحزمة الجديدة من المشاريع تأتي استكمالا للدور السعودي المتواصل في دعم وتمكين اللاجئين السوريين أين ما وجدوا، وتحديدا في المملكة الأردنية الهاشمية، التي احتضنت مشاريع بقيمة تتجاوز 120 مليون دولار خلال العقد الأخير.

وقال إن الأردن والسعودية، تعملان سويا على تقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، مثمنا استضافة الأردن للاجئين السوريين، وما تقوم به من دور استثنائي وهام في رعايتهم وتوفير سبل العيش الكريم في مختلف القطاعات الطبية والتعليمية وتوفير فرص لعمل لهم.

وأشار الربيعة إلى أنّ المركز، قدم أكثر من 6 مليارات دولار أميركي، لتقديم مساعدات للشعوب المكلومة في مختلف البلدان ودعم المدنيين العزل من أطفال وشيوخ ونساء، منها 162.5 مليون دولار أميركي للأردن.

من جانبه ثمن الشبلي، الدور السعودي في دعم جهود إغاثة اللاجئين السوريين على مدى أكثر من عقد من الزمان، مشيرا الى أن المشاريع الجديدة التي تم توقيعها مع المركز، ستمكن الهيئة من دعم اللاجئين بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تراجع الدعم الدولي المقدم للاجئين السوريين في الأردن.

واعتبر أن السعودية كانت وما زالت شريكا مهما في العمل الإغاثي والإنساني، حيث قدمت طوال السنوات الماضية دعم ماليا كبيرا لمنح السوريين حياة طبيعية في دول اللجوء، كالأردن الذي يستضيف أكثر من مليون لاجئ على أراضيه.

بدوره، أكد المعشر أن الدور السعودي في دعم المشاريع الصحية الخاصة باللاجئين السوريين في الأردن، انعكست إيجابًا على واقعهم الصحي، ومكن الأسر اللاجئة من الوصول إلى حاجاتها الصحية والعلاجية بكل يسر وسهولة.

وبين أن المشاريع الجديدة التي تم توقيعها مع مركز الملك سلمان للإغاثة، ستساعد مستشفى الحسين للسرطان على توسيع قدراته باستقبال وعلاج المزيد من اللاجئين السوريين في الأردن.