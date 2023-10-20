مسؤول عسكري: حماس تنتظرنا تحت الأرض وتحويل غزة إلى ستالينغراد سيضرنا

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن الليلة أكثر من مئة غارة على مواقع عدة في غزة، فيما قال مسؤول عسكري إسرائيلي إن تدمير غزة سيضر بجهود الجيش، لأن “مقاتلي حماس ينتظروننا تحت الأرض”.

وقال نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي في الاحتياط، يائير غولان إن “من يدعو إلى تدمير غزة من الجو قبل الاجتياح البري، لم يقرأ التاريخ العسكري. من أحد الاستنتاجات الكبيرة من حصار ستالينغراد، أن ما أضر الألمان تدميرهم لستالينغراد ما حولها إلى مخابئ متكاملة ومفاجئة للجيش السوفييتي”، وفق تعبيره.

وأضاف غولان أن “حماس لا تنتظرنا في الطابق العاشر بل في أنفاق تحت الأرض. تدمير غزة سيضر بجهود الجيش”.

يأتي ذلك، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه “هاجم خلال هذه الليلة أكثر من 100 هدف عملياتي للمنظمات في قطاع غزة، ما أدى إلى تدمير ممرات الأنفاق ومستودعات الذخيرة والعشرات من مقرات العمليات”.

وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه “خلال الهجمات، قام الجيش الإسرائيلي والشاباك بتصفية عنصر كان في القوة البحرية التابعة لمنظمة حماس، وقد شارك في العمليات القاتلة في غلاف غزة. كما تم في عملية مستهدفة أيضا إحباط خلية مرتبطة بالقوات الجوية التابعة للمنظمة كانت تخطط لإطلاق صواريخ على طائرة”.

وتابع البيان أنه “في إطار الهجمات، تم تدمير البنية التحتية والأسلحة الموجودة في مسجد بحي جباليا، والذي كان يستخدم، من بين أمور أخرى، كنقطة مراقبة وكمكان لتجمع المرتبطين بمنظمة حماس”.

واستدعت إسرائيل 360 ألف جندي احتياطي، وحشدت جيشا ضخما حول الشريط الساحلي الضيق لغزة، بينما عززت الدفاعات على الحدود الشمالية ضد احتمال وقوع هجوم من حزب الله في لبنان.

والخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال تفقده للقوات المتمركزة بالقرب من غزة “أنتم الآن ترون غزة من بعيد، وقريباً سترونها من الداخل”.

وتشير تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أن الهجوم البري قد يكون وشيكا، حسبما تشير وكالة “رويترز”.

وقال غالانت، أيضا إن المعركة ستكون “طويلة وصعبة”.

وبعد وقت قصير من تصريح غالانت، نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مقطع فيديو يظهر فيه مع القوات بالقرب من الحدود ويعدها بالنصر