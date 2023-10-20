حماس وبوتين يضران بالديمقراطية .. بايدن يطالب الكونغرس بدعم عاجل لإسرائيل وأوكرانيا

وطنا اليوم:انخرط الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس 19 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في مهمة عاجلة لحشد دعم الأمريكيين لتوجيه مليارات الدولارات الإضافية إلى إسرائيل وأوكرانيا، واستغل خطاباً نادراً من المكتب البيضاوي ليقول إن الدعم الأمريكي مهم للغاية للحليفتين الرئيسيتين اللتين تخوضان حربين.

وقال بايدن إن “القيادة الأمريكية هي التي تجمع العالم سوياً. والتحالفات الأمريكية هي التي تبقينا، كأمريكا، آمنين”.

بايدن يهاجم حماس وبوتين

وسعى بايدن إلى الربط بين مسلحي حماس في قطاع غزة وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي بدأت قواته غزواً لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال إن “حماس وبوتين يمثلان تهديدات مختلفة، لكنهما يشتركان في هذا الأمر: كلاهما يريد القضاء بالكامل على ديمقراطية مجاورة”، مشدداً على أنه لن يسمح “لإرهابيين مثل حماس وطغاة مثل بوتين أن ينتصروا”.

جاء خطاب بايدن بعد حوالي 20 ساعة من عودته من رحلة سريعة لإسرائيل لإبداء التضامن الأمريكي معها بعد الهجوم الذي شنته حماس عليها في السابع من أكتوبر/تشرين الأول وأودى بحياة 1400 في جنوب إسرائيل.

وبدت رسالة بايدن ملحة، فإسرائيل تستعد لاجتياح بري لقطاع غزة للقضاء على حماس، فيما تتصاعد التوترات بعد انفجار بمستشفى في غزة أسفر عن مقتل المئات.

وقال بايدن إن إسرائيل ليست مسؤولة عن الانفجار كما يؤكد مسؤولو حماس، واستطرد بالقول لكنه “لا يمكننا أن نتجاهل إنسانية الفلسطينيين الأبرياء الذين يريدون فقط العيش في سلام وأن تتاح لهم الفرص”.

وعبر بايدن عن قلقه من أن بعض الأمريكيين يتساءلون “ما شأن أمريكا” لتدعم الحروب؟.

وقال: “أعلم أن هذه الصراعات قد تبدو بعيدة”، وتابع أن خصوم أمريكا يراقبون كيف سيتطور الصراعان وأنهم قد يثيرون أزمات في مناطق أخرى من العالم وفقاً لما ستؤول إليه الأمور.

بايدن يطلب تمويلاً عاجلاً لإسرائيل

وطلب بايدن تمويلاً طارئاً يقول مسؤولون أمريكيون إنه سيبلغ إجمالاً نحو 100 مليار دولار على مدى العام المقبل لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وأمن الحدود الأمريكية مع المكسيك.

من خلال جمع الأولويات معاً في حزمة واحدة، يختبر بايدن ما إذا كان من الممكن إقناع المشرعين الجمهوريين بتنحية معارضتهم جانباً والموافقة على إنفاق أوكرانيا التي امتصت حربها المستمرة منذ 20 شهراً مع روسيا أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات بالفعل، دون أن تكون هناك نهاية تلوح في الأفق.

وأي إجراء للتمويل يجب أن يقره كل من مجلس الشيوخ، حيث تحظى المساعدات الإضافية بدعم من الحزبين، ومجلس النواب، الذي ليس له رئيس منذ 17 يوماً.

وقال السياسي المحافظ جيم جوردان، وهو حليف للرئيس السابق دونالد ترامب، لزملائه في المجلس يوم الخميس، إنه سيواصل مسعاه لنيل منصب رئيس مجلس النواب وسيدعم شغل الجمهوري باتريك مكهنري للمنصب بصفة مؤقتة.

وقال نحو أربعة من كل 10 مشاركين في استطلاع رأي أجرته رويترز/إبسوس الأسبوع الماضي إن على الولايات المتحدة دعم موقف إسرائيل، من بين عدة خيارات. وفي استطلاع منفصل هذا الشهر وافقت نفس النسبة تقريباً على مقولة إن واشنطن “عليها تزويد أوكرانيا بالأسلحة”.

روسيا ترد على خطاب بايدن

من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف فيه دعم أوكرانيا وإسرائيل بأنه “استثمار” يكشف أن واشنطن تستفيد من الحروب بالوكالة ولا تقاتل من أجل الأفكار.

وقالت زاخاروفا عبر تطبيق تليغرام إن تعليقات بايدن تنم عن استخفاف.

وأضافت: “لقد اعتادوا على أن يطلقوا على هذا الأمر اسم (الكفاح من أجل الحرية والديمقراطية)… والآن اتضح أن هذه مجرد حسابات. لقد كان الأمر على هذا النحو دائماً، لقد خدعوا العالم باستغلال قيم لم تدافع عنها واشنطن مطلقاً”.

وتابعت زاخاروفا: “عادة ما تكون الحروب (استثمارات ذكية) بالنسبة للولايات المتحدة طالما أنها لم تحدث على الأراضي الأمريكية ولا يكترثون للثمن الذي يتكبده الآخرون