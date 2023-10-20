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قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة من عدة محاور

منذ 5 ثواني
قوات الاحتلال تقتحم مدينتي رام الله والبيرة من عدة محاور

وطنا اليوم:اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين اليوم الجمعة، في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 32 شخصا في محافظة الخليل فجر اليوم.
كما أشارت أن قوات الاحتلال اعتقلت -أيضا- 12 مواطنا من بيت لحم، و6 من نابلس
واقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة في الضفة الغربية، من عدة محاور، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.
ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بأن قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت عدة أحياء في المدينتين، وسيرت آلياتها في أحياء عين مصباح والإرسال وبطن الهوى.
وأضافت “وفا” أن نحو 25 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت، اليوم الجمعة، بلدة عوريف جنوبي مدينة نابلس، وقامت بتفجير أحد المنازل.


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