الاخطاء القاتلة التي وقعت فيها اسرائيل

وطنا اليوم – عدّد معلّق عسكري إسرائيلي بارز ما وصفها بـ “الأخطاء الاستراتيجية القاتلة” التي قادت إلى نجاح “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس” في تنفيذ عملية “طوفان الأقصى” يوم 7 تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وقال كبير المعلّقين العسكريين، رون بن يشاي، في صحيفة /يديعوت أحرونوت/، إنّ أداء “كتائب القسام” في العملية دليل على “الوهم الذي استشرى في قيادة الجيش الإسرائيلي، والذي تمثّل في الاعتماد على القدرات التقنية”، مشيراً إلى أنّ “مقاتلي الكتائب” تمكّنوا من شلّ روابط الاتصال بين هذه القدرات عن طريق مسيّرات صغيرة”.

وفي تحليل موسع نشره موقع الصحيفة، وترجمه صالح النعامي، اليوم السبت، أشار بن يشاي إلى أنّ “الاعتماد على المنظومات التقنية كأحد أهم وسائل الدفاع والتأمين ثبت فشله في أعقاب العملية”.

وبحسب تحليله، فقد أسقطت “طوفان الأقصى” أيضاً “الرهان الإسرائيلي على منظومة العوائق المادية على طول الحدود مع قطاع غزة، المزودة بمنظومات تحكّم ومراقبة متطورة في إحباط عمليات التسلل”.

ولفت بن يشاي إلى أن عملية “طوفان الأقصى” لم تدلل على خطورة وفاعلية حركة “حماس” العسكرية فقط “بل أيضاً كشفت أنّ لديها تقديرات دقيقة حول نقاط ضعفنا ونقاط ضعف المنظومة التقنية التي كان يفتخر بها الجيش والمؤسسة الأمنية”.

وتمثل الخطأ الاستراتيجي الثاني، كما يرى بن يشاي، في نجاح “حماس بتضليل إسرائيل عبر إيهامها بأنها غير معنية بالتصعيد، وذلك عندما لم تساهم في الرد على عمليات الاغتيال التي استهدفت قيادات حركة الجهاد الإسلامي”.