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الامن العام تؤكد حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقا لأحكام القانون.

منذ ساعة واحدة
الامن العام تؤكد حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقا لأحكام القانون.

 

وطنا اليوم –  قالت مديرية الأمن العام، امس الخميس، إنها ماضية في عملها لحفظ أمن المواطنين والحفاظ على الممتلكات والمقدرات، مؤكدة تنفيذ ما صدر من تعليمات بخصوص التجمعات وللحفاظ على أمن وسلامة المشاركين فيها.

وأكدت المديرية، حرصها التام على الحفاظ على حقوق المواطنين وتمكينهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية ووفقا لأحكام القانون.

وبينت أنها ستواصل عملها وفق خطط أمنية تم وضعها لضمان التقيد بالأوامر والتعليمات الصادرة، خاصة فيما يتعلق بتحديد مواقع التجمعات، ومنع أي تجمعات في المناطق الحدودية أو أي من المواقع والأماكن التي قد تعطل مناحي الحياة أو تسبب خطورة على المواطنين.

وأهابت مديرية الأمن العام بكل من يرغب بالمشاركة بهذه الوقفات، بالالتزام بالتعبير عن رأيه في إطار من القانون والتزام المواقع المحددة وعدم محاولة تجاوزها حفاظا على سلامتهم وعلى الأمن والسلم العام.

وعبرت المديرية عن أسفها لما شهدته  في منطقة الرابية من قبل فئة قلية خرجت عن أهداف التجمع وقاموا بأعمال شغب وتعدٍ على رجال اللأمن العام، واستخدام الزجاجات الحارقة وإلحاق اللأضرار العامة والخاصة لمواطنين لا ذنب لهم، مؤكدة أن هذه الفئة لا تمثل غالبية المواطنين الملتزمين.

وأصافت لأنه تم القاء القبض على عدد منهم، وسيتم إحالتهم للمرجعيات القضائية المختصة، متمنية عدم تكرار مثل تلك المشاهد والتعاون التام مع رجال الأمن العام الذين يعطون الأولوية في علمهم لحماية المشاركين في المسيرات وتسهيل التعبير عن آرائهم ومماسة حقهم الدستوري والحفاظ عل الأمن والسلم المجتمعي ومنع أي تعد عليه.


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