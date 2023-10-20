وطنا اليوم – شهود عيان يصفون لحظة الرعب عند قصف الاسرائيليين ثالث اقدم كنيسة في العالم .

صراخ وعويل شهده المستشفى الذي نقل إليه مصابي مبنى كنيسة الروم الأورثوذكس، الذي جرى استهدافه من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، وذلك بعد 48 ساعة فقط من قصف المستشفى المعمداني والمجزرة التي خلفها الاحتلال في قطاع غزة.

قصف مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية، حديث شهود عيان والذي قال إن الكنيسة انهارت عليهم، ولم يبقى أحد بأمان: «المبنى انهار، مفيش حد عايش، كنيسة الروم مستهدفة، وبها تجمع المسيحيين، لا فيها سلاح ولا فيها شيء