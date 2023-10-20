هذا التعديلات التي اجراها الضباط الامريكان على خط الجيش الاسرائيلي لاقتحام غزة

وطنا اليوم – افادت وكالة “بلومبرغ” نقلا عن مسؤولين بأن الولايات المتحدة أثرت على تخطيط إسرائيل لعمليتها البرية ضد حركة “حماس” في قطاع غزة. وأشارت “بلومبرغ” إلى أن واشنطن أثرت على أساليب تنفيذ العملية، من أجل تقليص عدد الضحايا بين السكان المدنيين في غزة، وكذلك على خطط الحكومة الإسرائيلية لما بعد انتهاء العملية،

حسب مسؤولين إسرائيليين ومصادر مقربة من الحكومة. وحسب المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، فإن العملية البرية “قد تكون مختلفة عما تعتقدون”، مشيرين إلى أنها قد تبدأ في وقت لاحق وتستمر لفترة أطول، وتتطور بشكل غير متوقع. ويشار إلى أن واشنطن قلقة إزاء التدخل المحتمل لـ”حزب الله” في النزاع، ما قد يفتح جبهة ثانية ويؤدي إلى نزاع أوسع، ويتطلب مشاركة أمريكية أكبر وسيقضي على مساعي إدارة بايدن لإحلال الاستقرار في المنطقة من خلال التطبيع بين إسرائيل ودول عربية. وعلى خلفية زيارات وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين والرئيس جو بايدن لإسرائيل، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إن “الرئيس بايدن يركز على تقليص احتمال اتساع رقعة الحرب حتى تشمل جبهة أخرى. وهذا هو الهدف الرئيسي”. وفي أعقاب زيارة بايدن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التوصل إلى اتفاق بشأن “التعاون الذي سيغير المعادلة على كافة الجبهات”، بينما قال بايدن إنه بحث مختلف الخيارات البديلة للعملية البرية نظرا للقلق بشأن سقوط الضحايا من المدنيين واتساع رقعة النزاع.

المصدر: بلومبرغ