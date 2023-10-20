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هذا ما اعلن عنه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي

منذ ساعة واحدة
هذا ما اعلن عنه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي

 

وطنا اليوم – اعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، أن إسرائيل اتخذت “قرارا استراتيجيا” بالتركيز على قطاع غزة فقط، وذلك على خلفية تبادل إطلاق النار مع “حزب الله” في الشمال.

وقال هاغاري خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: “منظمة حماس  بفرعها الشمالي أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وهاجم الجيش الإسرائيلي مواقع إطلاق النار وقضى أيضا على خلية إرهابية”، مشيرا إلى أن “إطلاق النار، مثل جميع العمليات الفلسطينية الأخرى في لبنان، تم تنفيذه بموافقة “حزب الله” الذي سيتحمل العواقب”.

وأكد هاغاري: “نحن مستعدون وفي حالة تأهب قصوى للدفاع والهجوم، في الجو والبر. لقد اتخذنا قرارا استراتيجيا بأن تركيزنا سيكون على غزة. مختطفونا في غزة، وهذا هو المكان الذي توجد فيه حماس وداعش”. وبشأن “حزب الله”، قال المتحدث إن “حزب الله يهاجم ونحن نرد، وهو يتكبد الخسائر أيضا، وإذا فعل المزيد فسيحصل على المزيد”. وفي معرض حديثه عن المساعدات الإنسانية، قال هاغاري: “في هذه المرحلة لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة وما زالت المعابر مغلقة”، مضيفا أن “هناك حوارا مستمرا وعندما يتم اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة سنعرف كيفية تنفيذها”.


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