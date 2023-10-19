الرواشدة يتوقع حرب طويلة وابو رمان يطرح سيناريوهات الحرب

وطنا اليوم – توقع الكاتب الصحفي حسين الرواشدة، الخميس، أن تكون الحرب على قطاع غزة طويلة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيل قد تجتاح القطاع بريا.

وقال الرواشدة، لبرنامج “صوت المملكة”، إن إسرائيل استقطبت دول إلى جانبها، حيث إن التحالف الغربي يدعم أهدافا أعلنتها إسرائيل.

فيما بين أن حركة حماس تؤكد أيضا أنها مستعدة، مشيرا إلى أنها عندما بدأت معركة طوفان الأقصى كانت تتوقع النتائج، وتعرف أن إسرائيل لن تكتفي بهجمات جوية.

وأضاف إلى أن قطاع غزة تعرض للعديد من الحروب منذ خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.

من جانب أخر قال أستاذ النظرية السياسية في الجامعة الاردنية محمد أبو رمان، إن هناك عدة سيناريوهات بشأن الحرب على غزة، منها أن تبقى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، والسيناريو الأخر هو دخول حزب الله في الحرب، وقد تدخل إيران في الحرب أيضا.

ورأى أنه ذلك الخيار ضد مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل والدول المشاركة في الحرب، مشيرا إلى وجود حسابات لهذه السيناريوهات عند جميع الأطراف.