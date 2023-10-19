بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الرواشدة يتوقع حرب طويلة وابو رمان يطرح سيناريوهات الحرب

منذ 27 ثانية
الرواشدة يتوقع حرب طويلة وابو رمان يطرح سيناريوهات الحرب

 

وطنا اليوم – توقع الكاتب الصحفي حسين الرواشدة، الخميس، أن تكون الحرب على قطاع غزة طويلة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيل قد تجتاح القطاع بريا.

وقال الرواشدة، لبرنامج “صوت المملكة”، إن إسرائيل استقطبت دول إلى جانبها، حيث إن التحالف الغربي يدعم أهدافا أعلنتها إسرائيل.

فيما بين أن حركة حماس تؤكد أيضا أنها مستعدة، مشيرا إلى أنها عندما بدأت معركة طوفان الأقصى كانت تتوقع النتائج، وتعرف أن إسرائيل لن تكتفي بهجمات جوية.

وأضاف إلى أن قطاع غزة تعرض للعديد من الحروب منذ خروج قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.

من جانب أخر قال أستاذ النظرية السياسية في الجامعة الاردنية محمد أبو رمان، إن هناك عدة سيناريوهات بشأن الحرب على غزة، منها أن تبقى بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، والسيناريو الأخر هو دخول حزب الله في الحرب، وقد تدخل إيران في الحرب أيضا.

ورأى أنه ذلك الخيار ضد مصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل والدول المشاركة في الحرب، مشيرا إلى وجود حسابات لهذه السيناريوهات عند جميع الأطراف.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:41

عاجل l وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يقول للجنود المحتشدين على حدود قطاع غزة إنهم سيشاهدون قريبا #غزة “من الداخل”، مما يشير إلى أن الغزو البري قد يكون وشيكا

22:30

اضراب عام لأصحاب المحلات التجارية في مادبا تضامناً مع الأشقاء في غزة

22:19

عاجل/ رويترز: القذائف التي اعترضتها سفينة حربية أميركية قرب اليمن أطلقتها جماعة الحوثي

22:16

عاجل – أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية في الأنبار برشقة صاروخية. وأكدت أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق

22:13

عاجل: استهداف المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني بعدة صواريخ قرب سواحل اليمن

21:34

عاجل | الناطق باسم كتائب القسام: نعد العدو أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة

21:24

عاجل – مسؤول إسرائيلي: ضوء أخضر من الحكومة للتحرك نحو غزة.. ونتيناهو يضع اللمسات الاخيرة

21:15

عاجل – وطنا اليوم : في ظل المؤشرات المتوفرة وتسارع بعض التصريحات وتحرك بعض القطاعات … اعتقد انه تفصلنا ساعات في حدها الاقصى 24 ساعة عن التحرك البري لقوات الاحتلال نحو غزة

20:47

البنك الاردني الكويتي يتبرع بمبلغ خمسمائة الف دينار أردني للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية

20:38

12 شهيدا فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

20:29

مخزون الأدوية بالميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع

20:24

الحدود اللبنانية تشتعل .. وضربات صاروخية تصل نهاريا لأول مرة

وفيات
وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة الله