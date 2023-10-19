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عاجل/ رويترز: القذائف التي اعترضتها سفينة حربية أميركية قرب اليمن أطلقتها جماعة الحوثي

منذ ساعة واحدة
عاجل/ رويترز: القذائف التي اعترضتها سفينة حربية أميركية قرب اليمن أطلقتها جماعة الحوثي

 

عاجل/ رويترز: القذائف التي اعترضتها سفينة حربية أميركية قرب اليمن أطلقتها جماعة الحوثي


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