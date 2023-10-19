من نحن
ارسل خبرا
watananews@gmail.com
سياسة الخصوصية
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
بحث
أخر المستجدات
23:26
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مبان تابعة لكنيسة الروم الآرثوذكس
22:55
الرواشدة يتوقع حرب طويلة وابو رمان يطرح سيناريوهات الحرب
22:41
عاجل l وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يقول للجنود المحتشدين على حدود قطاع غزة إنهم سيشاهدون قريبا #غزة “من الداخل”، مما يشير إلى أن الغزو البري قد يكون وشيكا
22:30
اضراب عام لأصحاب المحلات التجارية في مادبا تضامناً مع الأشقاء في غزة
22:19
عاجل/ رويترز: القذائف التي اعترضتها سفينة حربية أميركية قرب اليمن أطلقتها جماعة الحوثي
22:16
عاجل – أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية في الأنبار برشقة صاروخية. وأكدت أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق
22:13
عاجل: استهداف المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني بعدة صواريخ قرب سواحل اليمن
21:34
عاجل | الناطق باسم كتائب القسام: نعد العدو أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة
21:24
عاجل – مسؤول إسرائيلي: ضوء أخضر من الحكومة للتحرك نحو غزة.. ونتيناهو يضع اللمسات الاخيرة
21:15
عاجل – وطنا اليوم : في ظل المؤشرات المتوفرة وتسارع بعض التصريحات وتحرك بعض القطاعات … اعتقد انه تفصلنا ساعات في حدها الاقصى 24 ساعة عن التحرك البري لقوات الاحتلال نحو غزة
الرئيسية
عربي دولي
عاجل: استهداف المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني بعدة صواريخ قرب سواحل اليمن
منذ ساعة واحدة
عاجل: استهداف المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني بعدة صواريخ قرب سواحل اليمن
تابعنا على تطبيق نبض
تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:26
الطائرات الإسرائيلية تستهدف مبان تابعة لكنيسة الروم الآرثوذكس
22:55
الرواشدة يتوقع حرب طويلة وابو رمان يطرح سيناريوهات الحرب
22:41
عاجل l وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يقول للجنود المحتشدين على حدود قطاع غزة إنهم سيشاهدون قريبا #غزة “من الداخل”، مما يشير إلى أن الغزو البري قد يكون وشيكا
22:30
اضراب عام لأصحاب المحلات التجارية في مادبا تضامناً مع الأشقاء في غزة
22:19
عاجل/ رويترز: القذائف التي اعترضتها سفينة حربية أميركية قرب اليمن أطلقتها جماعة الحوثي
22:16
عاجل – أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة “عين الأسد” الأمريكية في الأنبار برشقة صاروخية. وأكدت أن الصواريخ أصابت أهدافها بشكل مباشر ودقيق
21:34
عاجل | الناطق باسم كتائب القسام: نعد العدو أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة
21:24
عاجل – مسؤول إسرائيلي: ضوء أخضر من الحكومة للتحرك نحو غزة.. ونتيناهو يضع اللمسات الاخيرة
21:15
عاجل – وطنا اليوم : في ظل المؤشرات المتوفرة وتسارع بعض التصريحات وتحرك بعض القطاعات … اعتقد انه تفصلنا ساعات في حدها الاقصى 24 ساعة عن التحرك البري لقوات الاحتلال نحو غزة
20:47
البنك الاردني الكويتي يتبرع بمبلغ خمسمائة الف دينار أردني للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية
20:38
12 شهيدا فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي في طولكرم
20:29
مخزون الأدوية بالميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
© 2023 جميع الحقوق محفوظة.
تصميم
مجلة الووردبريس
ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن