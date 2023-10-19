عاجل: استهداف المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني بعدة صواريخ قرب سواحل اليمن

21:15

عاجل – وطنا اليوم : في ظل المؤشرات المتوفرة وتسارع بعض التصريحات وتحرك بعض القطاعات … اعتقد انه تفصلنا ساعات في حدها الاقصى 24 ساعة عن التحرك البري لقوات الاحتلال نحو غزة