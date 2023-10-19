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عاجل – مسؤول إسرائيلي: ضوء أخضر من الحكومة للتحرك نحو غزة.. ونتيناهو يضع اللمسات الاخيرة

منذ ساعتين
عاجل – مسؤول إسرائيلي: ضوء أخضر من الحكومة للتحرك نحو غزة.. ونتيناهو يضع اللمسات الاخيرة

 

وطنا اليوم –  قال مسؤول إسرائيلي إن الجيش حصل على الضوء الأخضر من الحكومة الإسرائيلية للتحرك نحو غزة وفقا لشبكة “أي بي سي” الأميركية.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إجراءات المصادقة على الخطط العملياتية واستكمال إعداد قواته البرية، لاجتياح يبدو وشيكا لقطاع غزة، ويستدل من تصريحات المسؤولين السياسيين والعسكريين في إسرائيل، أن اجتياح جيش الاحتلال بات مؤكدا للقطاع المحاصر، ويظل السؤال المطروح حاليا حول موعده المحتمل.

 

وأجرى كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، يوآف غالانت، جولات ميدانية لدى القوات البرية المنتشرة في محيط قطاع غزة، في محاولة لرفع معنويات جندهم قبل الاجتياح البري المتوقع، فيما تواصلت عملية إعداد الخطط العملياتية وتجهيز القوات والتحضيرات في هذا السياق.

وخلال حديثهما لعناصر لواء “غفعاتي” ولواء “غولان” وهما ألوية مشاة في جيش الاحتلال، شدد كل من غالانت ونتنياهو على أن الأوامر بالاجتياح البري ستصدر بالفعل، وسط تأكيدات على أن “هذه العملية ستكون صعبة ومكثفة وستستغرت وقتا قد يستمر لأسابيع طويلة”.


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