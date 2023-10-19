12 شهيدا فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 12 فلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس في طولكرم، حيث استهدفت طائرة مسيرة فلسطينيين في المخيم، فيما قتل جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين وأصيب آخرون في الاشتباكات.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة الشهداء في المخيم منذ فجر اليوم وصلت إلى 12، مما يرفع عدد القتلى بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى 81.

وقال شهود إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت المخيم فجر اليوم، وإن اشتباكات عنيفة تدور بين عدد من المسلحين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت جرافة كبيرة وأحدثت دمارا في البنية التحتية بالمخيم وإن العملية العسكرية الإسرائيلية لا تزال مستمرة.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن طائرة مسيرة استهدفت مسلحين فلسطينيين في مخيم نور شمس بطولكرم.

من جهتها، ذكرت كتيبة طولكرم بسرايا القدس أنها فجرت عبوات ناسفة في جرافات وآليات الاحتلال على محور المنشية وحققت إصابات مباشرة.

وأضافت “نفذنا كمينا لقوة راجلة للاحتلال وتمكنا من إسقاط أفرادها بين قتيل وجريح”.

كما قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في طولكرم إن مقاتليها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم نور شمس.

وأفادت وسائل إعلام عن الشرطة الإسرائيلية أن 10 من عناصرها أصيبوا، أحدهم في حالة خطرة، في انفجار عبوة ناسفة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 10 من عناصر حرس الحدود خلال الاشتباكات.

لاحقا، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقتل جندي إسرائيلي من وحدة المستعربين خلال اشتباكات في مخيم نور شمس بطولكرم.