مخزون الأدوية بالميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى الميداني الأردني غزة/76 يكفي لمدة أسبوع واحد فقط.

وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، العمل على إمداد المستشفى بما يلزمه من مساعدات.

وأكد ضرورة حماية المدنيين من الطرفين انسجاما مع القيم المشتركة والقانون الدولي، ورأى أن الأمور لا تبدو وأنها ذاهبة إلى التهدئة.

وأشار الصفدي إلى أن الإسرائيليين لن يحصلوا على الأمن إذا لم يحصل عليه الفلسطينيون.