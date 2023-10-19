بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

مخزون الأدوية بالميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع

منذ ساعة واحدة
مخزون الأدوية بالميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى الميداني الأردني غزة/76 يكفي لمدة أسبوع واحد فقط.
وأكد في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، العمل على إمداد المستشفى بما يلزمه من مساعدات.
وأكد ضرورة حماية المدنيين من الطرفين انسجاما مع القيم المشتركة والقانون الدولي، ورأى أن الأمور لا تبدو وأنها ذاهبة إلى التهدئة.
وأشار الصفدي إلى أن الإسرائيليين لن يحصلوا على الأمن إذا لم يحصل عليه الفلسطينيون.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:34

عاجل | الناطق باسم كتائب القسام: نعد العدو أن فاتورة الحساب معه ستكون قاسية ومؤلمة

21:24

عاجل – مسؤول إسرائيلي: ضوء أخضر من الحكومة للتحرك نحو غزة.. ونتيناهو يضع اللمسات الاخيرة

21:15

عاجل – وطنا اليوم : في ظل المؤشرات المتوفرة وتسارع بعض التصريحات وتحرك بعض القطاعات … اعتقد انه تفصلنا ساعات في حدها الاقصى 24 ساعة عن التحرك البري لقوات الاحتلال نحو غزة

20:47

البنك الاردني الكويتي يتبرع بمبلغ خمسمائة الف دينار أردني للهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية

20:38

12 شهيدا فلسطينيا ومقتل جندي إسرائيلي في طولكرم

20:24

الحدود اللبنانية تشتعل .. وضربات صاروخية تصل نهاريا لأول مرة

20:18

طائرة مساعدات أردنية الجمعة إلى مصر لإيصالها لغزة

20:11

عاجل – وزير الخارجية: كل المؤشرات ان القادم اسوأ.. ولا تتوقعوا من الاردن وحده ان ينهي الحرب

20:09

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: من كان منا يرى غزة من الخارج سيراها الآن من الداخل

20:04

بعد تهديد أبو عبيدة .. الاحتلال يقرر تمويل إخلاء المستوطنين من مدينة عسقلان

19:57

نشامى الامن العام يضعون فلسطين في قلوبهم

19:32

وزير الخارجية: أولوية الأردن هي توقف الحرب بشكل فوري وإدخال المساعدات

وفيات
وفيات الخميس 19-10-2023وفيات الثلاثاء 17-10-2023وفيات الاثنين 16-10-2023وفيات الأحد 15-10-2023والد مدير وحدة إعلام الجامعة الأردنية محمد واصف في ذمة الله