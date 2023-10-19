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الحدود اللبنانية تشتعل .. وضربات صاروخية تصل نهاريا لأول مرة

منذ ساعة واحدة
الحدود اللبنانية تشتعل .. وضربات صاروخية تصل نهاريا لأول مرة

وطنا اليوم:قال جيش الاحتلال إنّه تم رصد إطلاق 6 صواريخ من لبنان تجاه مستوطنات الشمال، وصاروخًا موجهًا مضادًا للدروع في منطقة دوفورنيت، كما تم سماع دوي إطلاق نار في منطقة زرعيت.
كما أشارت مصادر إلى أنّ انفجارات كبيرة تهز نهاريا لأول مرة والجليل بعد اطلاق رشقة كبيرة من الصواريخ من لبنان، في حين أعلنت المقاومة الإسلامية استهداف موقع الراهب بصاروخ موجه، ولم يتبنَّ أحدٌ بعد إطلاق الصّواريخ ومن المرجّح أن تكون فصائل فلسطينيّة، لكنّ هذا يزيد حدّة المواجهات على جبهة الشمال أكثر من أيّ يومٍ مضى.
وأصدر حزب الله بيانًا قال فيه إنّ “المقاومة الإسلامية استهدفت ظهر هذا اليوم الخميس 19-10-2023 موقع ‏المنارة الصهيوني بالصواريخ الموجهة وتم إصابته إصابة مباشرة “
فيما كتائب القسام/ لبنان تعلن مسؤوليتها عن إطلاق رشقةٍ صاروخيةٍ مركزة، مكونة من 30 صاروخًا انطلاقًا من جنوب لبنان باتجاه “مستوطنات الجليل الغربي وأبرزها نهاريا وشلومي شمال فلسطين المحتلة”، والاحتلال يعترف أوليًا بوقوع إصابات


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