طائرة مساعدات أردنية الجمعة إلى مصر لإيصالها لغزة

وطنا اليوم:أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، عن أن الأردن سيرسل طائرة مساعدات إنسانية يوم غد إلى مصر لإيصالها إلى غزة.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن أن الأردن كان قد أرسل طائرة مساعدات إغاثية إلى مصر لإيصالها للأهل في قطاع غزة، كما سيرسل طائرة جديدة يوم غد الجمعة، “وجهزنا مساعدات إضافية لإرسالها حال فتح معبر رفح والسماح بإدخالها